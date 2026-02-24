元日本代表で14年ソチ五輪に出場した、タレント高橋成美さん（34）が24日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。自身の名解説の反響について語った。高橋さんはミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）フィギュアスケート・ペアで「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組を「宇宙一」と評するなど、テレビ解説が話題になった。レギュラー出演のブラックマヨネーズ吉田敬から