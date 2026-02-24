ミラノ・コルティナ冬季五輪で、冬季五輪としては史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団の本隊が2026年2月24日に帰国し、都内のホテルで記者会見した。フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のペアも出席。司会者が名前を間違え、木原選手がズッコケる場面もあった。「心が折れそうになった瞬間も」...「最後まで走り抜くことができました」記者会見は、伊東秀仁団