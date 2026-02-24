まだまだ寒いこの季節は、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒ささえも心地よくて、少しだけあったかく思えたり...。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が紡ぐ「妄想デート」をお届けします！彼氏気分で、優衣とのデートを思う存分お楽しください♡櫻井優衣と妄想デート世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その