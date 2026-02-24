23日、北安曇郡小谷村の山中で中国籍で18歳の高校生の男女2人がバックカントリー中に動けなくなり遭難しました。2人は24日、警察とともに無事下山しました。県警の救助隊員に付き添われる2人の若者。事情聴取のため、警察車両に乗り込んでいきました。23日、小谷村千国乙の親沢付近の山中で遭難したのは、いずれも中国籍で18歳の高校生の男女2人です。23日午後2時すぎ「バックカントリー中に板が外れて動けなくなった