女性ラップデュオ「chelmico」が24日、公式サイトを更新。今年3月より無期限で活動を休止すると発表した。 同サイトで「いつもchelmicoを応援いただき、誠にありがとうございます。chelmicoは、2026年3月より無期限で活動を休止することが決定いたしました」と報告。「またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間となります」とし、メンバー2人はそれぞれソロ活動に専念するとした。