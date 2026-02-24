県内はきょうも、午前中を中心に晴れて日差しがありましたね。県中央植物園では、春の訪れを告げる花が見頃を迎えています。これは、可憐な花ですね。雪からのしずくのような花を咲かせているのはその名もスノードロップです。富山市婦中町の県中央植物園では、例年より早い先月上旬から咲き始め、いまがちょうど見頃です。週末は気温が大きく上昇した県内は、きょうも比較的暖かく、最高気温は、富山市で12.6度と3月下旬並