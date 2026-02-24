エプスタイン氏をめぐる疑惑で、イギリスの前駐米大使が公務上の不正行為の疑いで逮捕されました。ピーター・マンデルソン前駐米大使は、性的虐待などの罪で起訴され自殺したジェフリー・エプスタイン氏に機密情報を漏らした公務上の不正行為の疑いで23日に逮捕され、24日保釈されました。マンデルソン氏の大使任命をめぐっては、与党・労働党内からもスターマー首相の任命責任を問う声が出ていて、政権運営への影響も懸念されてい