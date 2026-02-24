小泉進次郎防衛相は24日の閣議後記者会見で、沖縄県与那国島へのミサイル部隊の配備時期について「施設整備の進捗により変更はあり得るが、2030年度とする計画だ」と述べた。航空機や弾道ミサイルの迎撃を可能とする03式中距離地対空誘導弾（中SAM）を運用する。防衛省は3月2日に住民説明会を開催する。与那国島は日本最西端で、台湾から約110キロに位置する。16年に陸上自衛隊の駐屯地が開設され、沿岸監視隊が置かれている。