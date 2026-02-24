県立高校の一般入学試験の願書の受け付けがきょう締め切られ、平均倍率は0.89倍で、去年に続いて1倍を下回りました。また倍率は去年から0.1ポイント減り減り幅は過去最大となりました。県立高校全日制一般入試の出願は、きょう正午で締め切られました。34校82学科の募集あわせて5020人に対し、正午現在の志願者は4482人です。平均倍率は0.89倍で去年に続いて1倍を下回りました。また去年の0.99倍から0.1ポイント減り、記録が残る19