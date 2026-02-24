韓国で「非常戒厳」を宣言した尹錫悦前大統領が内乱を首謀した罪に問われている裁判で、1審の無期懲役の判決を不服として、尹前大統領側がきょう控訴しました。尹前大統領をめぐっては、おととし12月に宣言した非常戒厳をめぐり、内乱首謀などの罪に問われています。尹前大統領側は起訴内容を否認し、特別検察官は死刑を求刑していましたが、ソウル中央地裁は19日、「国会や行政などの機能を侵害する目的で行った宣言で、内乱罪に