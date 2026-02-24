県議会の2月定例会がきょう開会し、県は新年度予算案を提出しました。人材の確保などに重点を置いていて、提案理由説明で新田知事は富山県に人が集まり活躍する好循環を目指すとしました。県が提出した新年度予算案は過去最大規模となる一般会計で6338億円余りです。重点を置く施策の一つとして人手不足対策を掲げていて、人材確保や育成などにおよそ167億円を計上しています。提案理由説明で新田知事は。新田知事「現下の人手不足