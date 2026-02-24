ボクシング六島ジムが24日、大阪市内で会見を開き、次回興行「コスメフェリーチェ＆エムラビpresentsYouwillbetheChampion28」（4月12日、住吉区民センター）の開催を発表した。メインイベントでは、OPBF東洋太平洋ミドル級王者の国本陸（28）が、同級8位のベク・ハソ（モンゴル）との初防衛戦に臨む。昨年10月5日のイエ・ヌリ戦との王座決定戦は、2―1の判定で制したものの、最終10回にダウンを喫する屈辱。「あ