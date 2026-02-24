■全国の25日（水）の天気前線が西・東日本の太平洋側に停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。九州から東北南部は広い範囲で雨が降り、太平洋側では激しく降る所があるでしょう。九州や四国では、25日夕方までの24時間に100ミリ以上の大雨となる所もありそうです。東北北部は雨や雪となるでしょう。北海道は晴れ間が出そうです。朝の最低気温は、北海道や東北北部で24日より低くなりますが、東北南部から西の地域は4月並みの所