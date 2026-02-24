2023年8月にAKB48を卒業し、現在はドラマや舞台で活躍している女優・清水麻璃亜さんの初となる写真集「あしたも隣に」（撮影：佐藤佑一、仕様：A4判／オールカラー／128ページ、税込3850円）がKADOKAWAよりリリースされます。【写真】透き通るような白肌の清水麻璃亜さん移り変わる日々の喧騒から離れ、ゆったりと流れる時間に身を任せた清水さんのオトナな旅。撮影は香川県で行われました。旅の途中で見せた、飾らない素顔やドキ