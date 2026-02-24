俺はユウスケ。帰宅すると、義姉ヤヨイさんからの高価なプレゼントに子どもたちが大喜びしていた。しかし俺は「またか」と気が重くなる。ヤヨイさんの厚意はありがたいが、自分の親族がわが子であるキョウタとミアに何もしてくれないという劣等感を刺激されるんだ。兄貴は定職にもつかず父たちに金をせびる汚らしい存在で、父たちは孫の誕生日すら祝わない。この無関心さが恥ずかしい。ヤヨイさんの豪華なプレゼントは、俺の親族の