2026年2月19日、YouTubeグループのQuizKnockが自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優の杏とクイズ対決を行った。 （関連：【画像あり】“杏クイズ”で杏と対決するQuizKnockのメンバー） 今回のクイズのテーマは果物の「杏」。杏はQuizKnockとの対決に「ハードルが高い」と慄いているようで、「太刀打ちできる気がしない」と漏らした。今回は、お互い1週間の予習をしてきた上で、さっそく対決をして