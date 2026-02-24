わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第4話なぜ？寒気が……【編集部コメント】あぁーー……エツコさんの暴走は続きます。もう少し大人しく「見守る」ということをしたほうが良さそうですが……。しかも子ども同士の間に入って、手ま