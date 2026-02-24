衆院選後、初となる連合静岡と立憲民主党、国民民主党の静岡県連の三者協議が2月24日に開かれました。 【写真を見る】連合静岡と立憲民主党、国民民主党の静岡県連の三者協議の様子 衆院選を総括するとともに、今後の協議の枠組みについて検討し、新党「中道改革連合」の県連組織の在り方などが明確になるまで、三者での協議を見送ることを決めました。 連合静岡と立憲と国民の県連は、24日午前、静岡市駿河区の連合静岡の事務