一般道路での後部座席のシートベルトの着用率が鹿児島は2025年35.7％で、全国で6番目に低かったことが分かりました。高速道路での着用率も2024年を下回り、全国平均より低い現状です。大切な命を守るため、正しいシートベルトのつけ方を教えてもらいました。こちらは後部座席でのシートベルトの重要性を確かめるため、 JAFが行った検証の様子です。時速55キロで走行する車が壁に衝突。すると、シート