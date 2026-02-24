１８歳未満であることを知りながら、少女と性交渉に及んだとして、兵庫県西宮市の無職の男（６１）が逮捕されました。男はチャットアプリに年齢を偽って登録して被害少女と知り合い、“パパ活”関係の中で犯行に及んだとみられています。▽チャットアプリに「たける」と登録兵庫県警が２月２４日、青少年愛護条例違反の疑いで逮捕したのは、西宮市苦楽園二番町の無職の男（６１）です。県警によると、男は去年７月、少女（１７）が