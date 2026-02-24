大阪・梅田の阪神梅田本店・地下1階にあんこ菓子専門店「都松庵」が、あす2月25日にオープンする。【写真】梅田に登場「AN DE COOKIE しおバター」＆「グルテンフリーのどら焼き 」都松庵は、京都で75年余りにわたり受け継がれた伝統技術を活かしながら、現代の食トレンドに応えるあんこ菓子を展開してきた。梅田の新店舗では、手土産として支持を集める定番商品に加え、阪神梅田本店でのみ展開する限定商品をラインアップ。伝