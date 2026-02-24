政府は24日、衆院選後初となる経済財政諮問会議を開き、政権が重視する「責任ある積極財政」の実現に向けた議論を加速する方針を確認した。高市早苗首相は「危機管理投資、成長投資といった分野に官民協調で大胆に投資することで強い経済を実現する」と述べた。経済財政運営の指針「骨太方針」を6月ごろにとりまとめるのに向け、「高市カラー」を前面に出した議論が進みそうだ。元日銀副総裁の若田部昌澄早大教授ら民間議員か