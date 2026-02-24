中国商務省が24日、日本の20の企業や団体を対象とする軍民両用品目の輸出を禁止したと発表しました。 リストには、三菱造船や、航空機の部品などを製造する三菱重工業、川崎重工業、IHIの各社の子会社などのほか、自動車やエネルギー関連の企業名が並びます。 ただ、規制の対象となる製品や根拠などは示されておらず、名前を挙げられた企業からは戸惑いの声もあがっています。 ■ENEOS「当社は、中国商務部が本日発