自民党と日本維新の会が開いた「与党実務者協議会」＝24日午後、国会自民党と日本維新の会は24日、連立政権合意書の進捗状況を管理する「与党実務者協議会」を衆院選後初めて開いた。衆院解散に伴う政治空白を受け、合意書に明記した政策目標の時期を巡り協議。今後修正する場合、合意書は締結し直さず、協議会で修正が必要な事項を確認しながら進める方針で一致した。維新は合意書の社会保障政策にある、2025年度中に骨子につ