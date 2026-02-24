ことしも穴水の旬を満喫できます。24日にテレビ金沢を訪れたのは、石川県穴水町のかきまつりPR隊です。毎年恒例となっていた「雪中ジャンボかきまつり」の代わりに開かれる、復興にぎわいイベント。より多くの人にカキを食べてほしいと2日間の開催となり、1万個の焼き牡蠣を用意。さらに6年ぶりとなる石川県外からの店も含め20店舗が出店する予定です。「『穴水町復興にぎわいかきまつり』ぜひ来てください」イベントは今月28日と3