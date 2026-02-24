ＷＢＣ２大会連続制覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は２４日、宮崎事前合宿を打ち上げた。国内組中心でスタートし、最終クールからは菅野智之投手（３６＝ロッキーズ）、菊池雄星投手（３４＝エンゼルス）が合流。本番モードに入っていく名古屋での壮行試合、大阪での強化試合に向けてチームの結束を深めた１１日間だった。手締めのあいさつを行った近藤健介外野手（３２＝ソフトバンク）は「言いたいことはただ一つです