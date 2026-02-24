2月17日、ヤングスキニーが初となる日本武道館でのワンマンライブ『いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館』を開催した。結成から約5年半、とうとう辿り着いたロックの聖地。公演タイトルは1stアルバム収録の人気曲「らしく」から取られたもので、そのアンセムで歌われている通り、やっぱり武道館でも彼らは彼らのままだった。だからこそ、いつも通り過剰なほどに素直なかやゆー（Vo&Gt）がこれからも音楽を奏で続