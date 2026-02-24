東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の25日の天気をお伝えします。24日は雲が広がり、お昼頃からは雨が降り始めました。この時間は福岡市でも雨が降っており、10日ぶりの雨となりました。最高気温は11℃ほどと昼間も日差しがなく、ひんやりとしました。これからの天気です。24日の夜は各地で本降りとなりますが、この雨は25日の朝には弱まり、長くても昼前までとなるでしょう。昼すぎ以降は雲が減り、日