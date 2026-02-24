ドル指数は小幅上昇、ドル円急伸が寄与＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京午前の９７．６９５からロンドン序盤にかけて９７．９５７まで上昇した。ユーロドルやポンドドルは前日NY終値を軸に振幅するなかで、ドル円は154円台半ばから156円台前半まで上伸し、ドル指数上昇に寄与した。 ドルインデックス＝97.84(+0.14+0.14%)