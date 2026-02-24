ドル円１５５．８５近辺、ユーロドル１．１７８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は155.85近辺、ユーロドルは1.1785近辺で推移している。この日の主役はドル円相場で、東京朝方の154.53付近を安値に、ロンドン序盤にかけて156.28付近まで上昇した。足元では155円台後半へと小反落も、依然として前日比１円超の大幅な円安・ドル高水準で取引されている。 ユーロドルは1.1768-1.1796レンジに押