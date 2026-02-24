違法な盛り土を始めた前の土地所有者は、裁判で「土地を貸しただけ」などと関与を否定しました。2021年7月に静岡・熱海市で起きた土石流災害では28人が死亡し、違法な盛り土が被害を拡大したとされ、遺族や被災者は土地の所有者や、静岡県や熱海市に損害賠償を求める裁判を起こしています。裁判は24日から関係者への尋問が始まりました。盛り土を始めた前の土地所有者の不動産管理会社・天野二三男元代表は、大規模な災害が起きる