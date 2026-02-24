赤間二郎領土問題担当大臣の24日の記者会見で、22日に島根県で開催された「竹島の日」記念式典に大臣が出席しなかったことについての質問が出た。高市早苗総理は去年の総裁選挙中に「本来なら式典に堂々と大臣が出ていけばいい」などと述べていたこともあり、式典では「何で大臣じゃないんだ」「『堂々と大臣が出ていけばいいじゃないか』と言ったのはどこのどいつだ」「恥を知れ」など激しいヤジが噴出。「お静かに願います」と