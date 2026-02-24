記者会見するケイファーマ最高科学責任者の岡野栄之慶応大教授＝24日午後、東京都千代田区人工多能性幹細胞（iPS細胞）から作った神経のもとの細胞を脊髄損傷患者に移植する再生医療等製品の実用化に向け、慶応大発ベンチャー「ケイファーマ」は24日、早ければ2027年にも臨床試験（治験）を始める方針を明らかにした。ケイファーマ最高科学責任者の岡野栄之慶応大教授は同日、東京都内で開いた記者会見で「いつでも移植できる