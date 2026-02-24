自民党の鈴木幹事長は２４日の記者会見で、消費税減税などを議論する超党派の「国民会議」に関し、食料品限定での２年間の減税を議論する場になると説明した上で、「消費税の廃止を主張している党は（国民会議の）議論と全くなじまない」と強調した。国民会議を巡っては、参加要請を受けていない参政党や共産党が「異論の排除だ」などと反発し、中道改革連合や国民民主党も参加を保留している。