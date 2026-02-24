奥田民生さんのホームページが更新されました。【映像】奥田民生さんの公演延期のお知らせ「奥田民生『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』 2／28愛知、3／7宮城公演、公演延期のお知らせいつも奥田民生を応援いただき、誠にありがとうございます。本人の体調不良によりご心配をおかけしております。おかげさまで順調に回復しておりますが、医師と相談の結果、万全のパフォーマンスを行うために、大事をとってもうしばらく休養する