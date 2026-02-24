松屋は、2026年2月24日10時から、松屋の定期券「MATSUYA PASS」を先行販売しています（一部店舗を除く）。使えば使うほどお得！3月限定の定期券「MATSUYA PASS」は200円です。購入すると、3月1日0時から31日23時59分までの1か月間、定番の人気メニューが何度でも"最大100円引き"になります。回数制限はありません。つまり、使えば使うほどお得感が増すということです。店頭の券売機または松屋の公式アプリ「モバイルオーダー」で購