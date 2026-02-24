2月23日に茨城ロボッツを電撃退団したタイラー・クック。選手からの申し出を受けて双方合意の上で契約を解除し、すでに移籍先は決定済みと発表されていた。その退団発表前の同20日に、プエルトルコのオソス・デ・マナティが、クラブのInstagramを通して同選手の加入を発表していた。