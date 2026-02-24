岡山県の総社市が第三セクターに交付した「ふるさと納税事業」への補助金を巡り、補助金の一部が違法なものであるなどとして、市民が片岡市長らに補助金を返還するよう求める訴えを起こしました。 【写真を見る】総社市の補助金巡り市民が市長らに約2億円返還するよう求めて提訴【岡山】 けさ（24日）、原告1人と代理人弁護士が岡山地裁に訴状を提出しました。原告側は総社市の第三セクター「そうじゃ地食べ公社」が