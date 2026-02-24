（高雄中央社）南部・高雄市の羅達生（らたつせい）副市長は23日までに、東京都八王子市の植原康浩副市長と高雄市政府で面会した。両市は今年、友好交流協定を結んで20周年を迎える。羅氏は両市のさまざまな分野での協力を今後も深化し、台日の友好をさらに温めていきたいと話した。高雄市政府の報道資料によれば、植原氏は21日から23日にかけ高雄市を訪問した。羅氏は植原氏との面会で、八王子台湾友好交流協会が2023年から3年連