（桃園空港中央社）25日から台北ドームで行われる「日台野球国際交流試合」に参加する福岡ソフトバンクホークスのメンバーが24日、台湾に到着した。空港ではファンらが出迎え、今季からソフトバンクに加わった台湾出身の徐若熙投手には特に熱い声援が送られた。交流試合は4日間。25日にソフトバンク対台湾プロ・中信ブラザーズ戦、26日にソフトバンク対ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表戦、27日に北海道日本ハム