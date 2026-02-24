ノジマは2月19日、東京・港区の品川インターシティに最先端のロボットを集めたMIRAI ROBO SQUAREをオープンした。一般にも公開されており、営業時間は午前10時から午後5時まで。休館日は日曜・祝日だ。●未来のロボット社会を体験できるMIRAI ROBO SQUARE近年、ショッピングセンターや大型店舗での清掃ロボットやファミレスでの配膳ロボットなどを通して、ロボットは身近な存在になってきている。また、テレビのニュースで二足