24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円高の5万7550円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては228.91円高。出来高は3468枚となっている。 TOPIX先物期近は3818.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.52ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57550