新潟市東区に『仮想空間＝メタバース』を活用して、子どもたちに学びの場を提供するフリースクールがあります。24日、学校の様子が公開されました。 2025年4月、新潟市東区役所に開設された『開志中等部』。対面の通学とメタバースを使ったオンライン通学の両方を活用したフリースクールです。対象は小学5年生～中学3年生。現在19人が在籍し、24日は14人が実際にスクールを訪