広島のスポーツチームなどでつくる「広島3大プロ」に、バスケットボールの「ドラゴンフライズ」が加わりました。■サンフレッチェ広島久保雅義社長「（ドラゴンフライズを）新たに仲間に迎えることで、より地域に貢献することも含めてこれから皆様と一緒に活動していきたい」カープ、サンフレッチェ、広島交響楽団は、2007年から「広島3大プロ」として小学校を訪問するなど、地域を盛り上げてきました。