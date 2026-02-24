ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年です。広島市では犠牲者を追悼する集会が開かれました。原爆ドーム前で行われた追悼の集いには市民約20人が参加し犠牲者に祈りを捧げました。2022年から続く侵攻による死者数はロシア軍が最大32万5000人。ウクライナ軍が10万から14万人にのぼると推計されています。■呼びかけ人 小武正教さん「1日も早くウクライナの戦争が終わるということを多くの人が願うということが私たちにで