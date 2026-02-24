2026年2月22日、韓国・ソウル新聞によると、物価高の韓国で「コスパのいい昼食」とされてきたファストフードが値上がりし、20〜30代の若い会社員からは「最後のとりでが崩壊した」という反応が出ている。マクドナルドは今月20日、ハンバーガーやドリンクなど35品目の価格を平均2．4％引き上げた。ビッグマックセットは7400ウォンから7600ウォン（約815円）となった。バーガーキングも12日から価格を調整し、ワッパーセットが9200ウ