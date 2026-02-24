おととし12月、同僚の男性を包丁で刺して殺害した罪に問われているベトナム国籍の男の裁判員裁判が長崎地裁で開かれ、検察側は懲役17年を求刑しました。 殺人の罪に問われているのは、ベトナム国籍の元技能実習生グエン ホン ジャン被告(40)です。 起訴状などによりますとグエン被告はおととし12月に長崎市西海町の会社の寮で、ベトナム国籍の同僚、ファム ゴック ホアンさん(当時42)を包丁で複数回刺して殺害した罪に