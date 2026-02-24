海南自由貿易港では春節（旧正月、2026年は2月17日）に伴う15日から23日までの連休期間中、海口税関が監督管理した離島免税販売の金額が前年同期比30．8％増の計27億2000万元（約610億円）に達しました。販売点数は同21．9％増の199万7000点、購入者数は同35．4％増の32万5000人でした。また、春節期間中に海南自由貿易港で輸入された「ゼロ関税」の対象商品の総額は約4860万元（約11億円）で、関税および消費税の税控除額は942万3