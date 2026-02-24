おととい、エレベーターが停止し客が閉じ込められた東京スカイツリーは、きょう臨時休業していましたが、あすも休業すると運営会社が発表しました。東京スカイツリーではおととい夜、地上およそ30メートルの高さで、エレベーターが緊急停止しました。警視庁などによりますと、エレベーターにはあわせて20人が取り残され、およそ5時間半後に全員が救助されました。事故を受け、東京スカイツリーはきょう、エレベーターを総点検し事