9歳以下の小学生のサッカー大会が、23日、熊本･嘉島町の県フットボールセンターCOSMOSでありました。 心身の健康づくりと豊かな地域づくりへの貢献を目指す「明治安田」が主催し熊本県内で初めての大会です。12チームからおよそ180人の小学生が参加し8人制ルールで予選リーグと決勝トーナメントが行われました。